Сатановский задумался о мощном ударе по «шестеркам» Запада на Украине

Россия могла бы ответить на американские санкции встречными мерами, предложил политолог.

Россия могла бы ответить на американские санкции встречными мерами, включив в черный список все ведомства, которые регулярно накладывают ограничения на граждан России и российские компании. Такой метод борьбы с санкционной политикой Запада в личном Telegram-канале предложил политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Ранее стало известно, что в очередной санкционный список США попала 41 организация, имеющая отношение к оборонно-промышленному комплексу России, в том числе Рособоронэкспорт, а также Служба внешней разведки. Таким образом, отмечает Евгений Сатановский, американцы собираются наказывать любую структуру в мире, которая будет контактировать с Россией в сфере обороны.

Кроме того, в расширенный санкционный список США вошли 58 китайских оборонных ведомств, организаций и структур.

В ответный санкционный список Москвы, по мнению политолога, можно было бы включить всех сотрудников Центрального разведуправления (ЦРУ), представителей Конгресса США, Госдепартамента и многих других чиновников. Но не факт, что подобные меры принесут пользу, отмечает политолог.

«Проще сразу войну объявить и покончить с этой темой раз и навсегда. Да и вообще со всем покончить. Если уж все равно туда идет. Или перед этим сделать им какое-нибудь предложение в стиле Марио Пьозо, от которого они не смогут отказаться», — с иронией подчеркивает Сатановский.

По его мнению, вести диалог имеет смысл только с людьми, у которых «что-то есть» в головах — с такими еще можно договориться. Но нет надобности пытаться разговаривать с теми, у кого в голове «одна кость», уверен политолог.

«Сигнал им послать? Какой? Стереть в порошок их шестерок на Украине, восстановив западную границу СССР? Это можно. А смысл? Ею же потом, Украиной, заниматься надо будет. Обустраивать. Людей согревать и кормить», — рассуждает политолог.

Напомним, ранее в Кремле отреагировали на новый санкционный список Вашингтона, назвав его очередным враждебным шагом, отдаляющим страны от нормализации отношений.