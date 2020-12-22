Петербургские медики обследовали на коронавирус 31 435 человек за сутки

Врачи Петербурга за последние сутки обследовали на коронавирусную инфекцию 31 435 человек.

Врачи Петербурга за последние сутки обследовали на коронавирусную инфекцию 31 435 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением остается 2038 пациентов. Девять из них находятся в обсерваторе, а 941 человек признан контактным. 1088 петербуржцев соблюдают режим самоизоляции. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 5070 вызовов, которые поступили от горожан по единому номеру 122. Также отмечается, что с 5 октября на портале #МыВместе зарегистрировались 1134 волонтера Северной столицы.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что распространение коронавируса может быть связано с сырым климатом, который располагает к развитию легочных заболеваний. При этом градоначальник отметил, что город не лидирует по коэффициенту распространения COVID-19, передает телеканал "360".