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13:54   22 Декабря 2020
Политика

"Почему у нее такой ужасный парик?": пользователи Сети обрушились на Иванку Трамп

"Почему у нее такой ужасный парик?": пользователи Сети обрушились на Иванку Трамп

Пользователи социальных сетей раскритиковали внешний вид дочери действующего президента США Дональда Трампа Иванки.

Иванка приняла участие в митинге в штате Джорджия в понедельник, 21 декабря. Однако в Сети не стали обсуждать ее выступление, ограничившись лишь дискуссиями насчет внешнего вида предпринимательницы. Многим не понравилась прическа дочери главы Белого дома.

"Почему у нее такой ужасный парик?" — поинтересовался один из комментаторов.

"Лучше бы вместо парика она надела защитную маску", — отметил другой пользователь Сети.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил о всеобщем желании видеть его дочь Иванку в качестве нового американского постоянного представителя в ООН, сообщило издание "Парламентская газета".

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#трамп #иванка #парик

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