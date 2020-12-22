"Почему у нее такой ужасный парик?": пользователи Сети обрушились на Иванку Трамп

Пользователи социальных сетей раскритиковали внешний вид дочери действующего президента США Дональда Трампа Иванки.

Пользователи социальных сетей раскритиковали внешний вид дочери действующего президента США Дональда Трампа Иванки.

Иванка приняла участие в митинге в штате Джорджия в понедельник, 21 декабря. Однако в Сети не стали обсуждать ее выступление, ограничившись лишь дискуссиями насчет внешнего вида предпринимательницы. Многим не понравилась прическа дочери главы Белого дома.

"Почему у нее такой ужасный парик?" — поинтересовался один из комментаторов.

"Лучше бы вместо парика она надела защитную маску", — отметил другой пользователь Сети.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил о всеобщем желании видеть его дочь Иванку в качестве нового американского постоянного представителя в ООН, сообщило издание "Парламентская газета".