Ностальгия по воде: крымчане рассказали о засухе в регионе

Корреспондент «Политики Сегодня» на собственной шкуре испытала, что такое «вода по расписанию», и поговорила о вечной проблеме полуострова с местными.

В каждой избушке — свои погремушки. Эта пословица особенно актуальна для регионов России: пока в одних жалуются на морозы, в других сетуют на отсутствие снега и, как следствие, новогоднего настроения. И если последнее, так и быть, прихоть, то от осадков уж слишком многое зависит в Крыму, к примеру.

Ялтинцы из-за засухи живут по расписанию: воду подают дважды — в шесть утра и в шесть вечера на три часа. И то с перебоями. В это время члены семей воюют за возможность сходить в душ, стиральные машинки синхронно поют по всем подъездам, а посуда намывается с особым энтузиазмом. Говорить о проблеме важно и потому, что в 2020 человечество в разы увеличило подходы по мытью рук. Коронавирус, увы, не дремлет, пока в кране пусто. Разве что целебный климат курорта сдерживает рост количества заболевших.

Молодая мама из Ялты Линга признается, что режимная подача воды приучила домочадцев меньше есть — готовить в доме, соответственно, стали тоже реже. Бунтующих крымчан россиянка не заметила.

«Двор у нас тихий, в основном старички, никто не жалуется, все с пониманием к погоде», — констатирует собеседница «Политики Сегодня».

Линга также отметила, что в первый «влажный» час вода из крана всё равно течет коричневая, так что в это время можно почитать Вознесенского и понять, что вечные вопросы не про жизнь и смерть вовсе, а про нечто гораздо более приземленное:

«Хлещет черная вода из крана, хлещет рыжая, настоявшаяся, хлещет ржавая вода из крана. Я дождусь — пойдет настоящая».

Ожидание, кстати, можно скрасить и чтением новостей. Каждый день по водной проблеме высказывается то местная власть, то губернатор полуострова Сергей Аксенов. Правда, заголовки исключительно в будущем времени: «Ялтинские поселки обеспечат водой из Севастополя», «В Ялте построят опреснитель воды», «В Крыму объем воды увеличится с марта 2021 года».

Бизнес, переживавший весь год последствия пандемии, в целом к еще трем месяцам ограничений готов. В Фонде поддержки предпринимателей Республики Крым заявляют, что отсутствие воды рестораторам, например, не мешает работать. Ялтинские владельцы баров тем не менее уверяют, что их никто не поддерживает.

В перечень предновогодних трат бизнесменам пришлось включить покупку емкостей для хранения пресной воды. В часы её подачи резервуары наполняют до краев, обычно нескольких тонн хватает до следующего «оазисного» периода.

Зрелище, правда, забавное — гигантские синие канистры окружают здания, как титаны, защищающие крымчан от банкротства. Некоторым придомовой территории не хватает, тогда емкости подвешивают под потолок прямо в кабинетах директоров. Те не обижаются, хотя стоило бы, ведь на обиженных воду возят, а это сейчас в почете.

«Менты приходят тормошат, ОБЭПники мозги "любят" — все по кругу, кому не лень. Какая поддержка!» — расстраивается недружелюбной реакции властей в трудную минуту владелец местной кальянной.

Массивные емкости по 200 литров заметили у себя на кухнях и студентки из симферопольских общежитий. Правда, они по назначению пока не используются. Холодная вода у молодежи есть круглосуточно, горячую дают вечером на три-четыре часа.

Девушки с трудом верят, что на «материке» возможность принять душ у студентов есть в любое время. Когда крымчанкам срочно необходимо вымыть голову, пользуются старым методом: греют чайник, разбавляют в тазике с холодной водой.

«Еду студенты могут и готовую покупать. Например, два кусочка пиццы за 120 рублей или та же шаурма. И посуды никакой нет, — размышляет третьекурсница-математик Анастасия Гребенева. — Если бы отключили совсем, так бы и делали: чай и бутерброды, что-то быстрое и без особой затраты посуды».

Родители девушки живут в Северо-Западном Крыму, как раз возле бывшего водоканала из Днепра. В 2014 Украина перекрыла подачу воды по нему. Сейчас, по словам Анастасии, рядом с некогда самым большим каналом Европы выгуливают собак.

«Канал был обложен плитами и вода бежала. Теперь земля и трава по пояс. И змеи всякие могут быть. Очень много нор», — делится студентка.

Россиянка приводит и другие последствия: в округе пропали рисовые чеки, пересохли, к сожалению любителей рыбалки, мелкие реки.

«Вокруг одна степь и желтая трава все лето, — переживает будущий математик. — В связи с этим подача воды на дачах тоже в определенные дни: то ли два раза в неделю, то ли три вода есть».

Переключаясь от проблем малой Родины к Симферопольским, девушка отмечает, что и качество воды оставляет желать лучшего.

«Она ужасная, иногда почти рыжая. Волосы моешь, а они через день будто не мыл даже. И по коже на лице видно, что совсем беда», — грустит студентка.

Но всё-таки местные жители так или иначе с хроническими проблемами региона знакомы и к очередным водосбоям относятся с пониманием. Это подчеркивает и директор радиостанции «Ялта-FM» Лариса Болховитова. Кроме того, крымчанка признается, что в центре города, где она проживает, подача воды и вовсе не прекращается.

«Все люди вокруг понимают, что не было дождей, приспосабливаются, набирают емкости на день», — рассказала представитель СМИ, которая проделывает такие же «махинации» на работе.

В преддверии новогодних праздников курорт планирует принять большое количество туристов, поэтому водная проблема стоит особенно остро. Отельеры ставят дополнительные резервуары с водой, чтобы не уронить бренд города в грязь лицом, памятуя, что отмыть его можно только шесть часов в день.

Местный водоканал обещает, что «в связи с предстоящими праздниками Нового года и Рождества в график подачи воды на территории Ялтинского муниципального округа планируется внести изменения». Какие именно, пока что не сообщают.

«Ежедневно в колл-центр "Водоканала Южного берега Крыма" поступает от 50 до 150 звонков. Заявители обращаются не только по вопросам предоставления воды по графику, они также консультируются по вопросам начисления оплаты, долга и так далее. Нагрузка на специалистов большая, но мы справляемся», — отчитывается пресс-служба хозяйства.

Водоснабжение в полном объеме зарекаются восстановить после увеличения запасов воды. Когда они увеличатся, тоже не ясно. Само же предприятие в водную блокаду, как и остальные, пользуется специальной емкостью.