Жириновский предложил "менее негативное" название для вытрезвителей

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосуют за законопроект о возвращении вытрезвителей. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосуют за законопроект о возвращении вытрезвителей. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик поддержал законопроект о возращении вытрезвителей в России. По словам Жириновского, до 50 тыс. человек ежегодно замерзают и погибают на улицах. Председатель ЛДПР признался, что предложил бы для вытрезвителей альтернативное название, в котором не будет негативной коннотации.

"Например, приют для уставших", — рассуждает депутат в Telegram.

Закон о восстановлении вытрезвителей на территории России в первом чтении приняла Госдума в ноябре 2019 года. Документ призывает местные власти помогать "лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения".

Учреждения будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном сотрудничестве. Минтруд, Минздрав и МВД должны разработать и утвердить правила организации работы вытрезвителей.