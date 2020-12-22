Правительство РФ утвердило новые правила по утилизации отходов

Итоговое заседание по концепции расширенной ответственности производителей (РОП) состоялось в Москве под руководством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Итоговое заседание по концепции расширенной ответственности производителей (РОП) состоялось в Москве под руководством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

По ее словам, РОП действовала в стране более четырех лет и за это время показала экологическую и экономическую стагнацию. Теперь нормативы утилизации будут отменены, а ответственность останется на производителях товаров, передает телеканал "360".

Вице-премьер подчеркнула, что правительство установило новые, прозрачные правила. Утилизация отходов от использованных товаров будет проходить в соответствии с национальными целями развития, которые установил президент России Владимир Путин.

Участники заседания уверены, что новый механизм расширенной ответственности производителей не спровоцирует рост цен на товары. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что сейчас важно сделать так, чтобы плата за утилизацию упаковки не входила в тариф для населения.