СК по Петербургу заявил, что биолог Каганский мог покончить с собой

Приоритетной версией гибели микробиолога Александра Каганского в Санкт-Петербурге Следственный комитет РФ по городу назвал суицид.

Приоритетной версией гибели микробиолога Александра Каганского в Санкт-Петербурге Следственный комитет РФ по городу назвал суицид.

Смерть Каганского произошла из-за травм, которые он получил после падения с большой высоты, сообщили в областном ГСУ СК РФ. Расследование обстоятельств гибели ученого продолжается.

Следователи допросили знакомых и родственников Каганова. Также назначены различные экспертизы. Правоохранители рассматривают разные версии гибели, в том числе самоубийство.