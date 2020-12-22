13:24 22 Декабря 2020Происшествия
СК по Петербургу заявил, что биолог Каганский мог покончить с собой
Приоритетной версией гибели микробиолога Александра Каганского в Санкт-Петербурге Следственный комитет РФ по городу назвал суицид.
Приоритетной версией гибели микробиолога Александра Каганского в Санкт-Петербурге Следственный комитет РФ по городу назвал суицид.
Смерть Каганского произошла из-за травм, которые он получил после падения с большой высоты, сообщили в областном ГСУ СК РФ. Расследование обстоятельств гибели ученого продолжается.
Следователи допросили знакомых и родственников Каганова. Также назначены различные экспертизы. Правоохранители рассматривают разные версии гибели, в том числе самоубийство.