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13:24   22 Декабря 2020
Политика

Песков объяснил решение включить в Госсовет двух глав муниципалитетов

Песков объяснил решение включить в Госсовет двух глав муниципалитетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый состав Государственного совета Российской Федерации.

Согласно тексту сообщения, решение о включении в Госсовет двух глав муниципалитетов было продиктовано показателями эффективности их работы.

Кроме того, Песков отметил, что сейчас существует большая потребность в новых идеях и свежих подходах к делу.

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