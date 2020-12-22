Песков объяснил решение включить в Госсовет двух глав муниципалитетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый состав Государственного совета Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый состав Государственного совета Российской Федерации.

Согласно тексту сообщения, решение о включении в Госсовет двух глав муниципалитетов было продиктовано показателями эффективности их работы.

Кроме того, Песков отметил, что сейчас существует большая потребность в новых идеях и свежих подходах к делу.