Золотарев объяснил намеки Зеленского в интервью The New York Times

Президент Украины в комментарии американскому изданию прозрачно намекнул, что Киеву все же придется купить российский препарат от коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times прозрачно намекнул, что Киеву все же придется купить российский препарат от коронавируса. Такое мнение в интервью «Украине.ру» высказал украинский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Ранее Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что не знает, как объяснить простым украинцам сложившуюся ситуацию: Запад запрещает Киеву покупать российскую вакцину от COVID-19, но и своего препарата не дает.

По мнению Андрея Золотарева, слова Зеленского указывают на достаточно плотный мониторинг общественного мнения, который ведет Офис президента Украины. А также на то, что власти трезво оценивают ситуацию.

«Он более чем прозрачно намекнул, что если Запад не переместит Украину в первые ряды, то, если ВОЗ одобрит российскую вакцину, придется покупать ее, поскольку иначе людям это трудно объяснить», — отметил Золотарев.

Помимо этого, считает политолог, украинский глава указал на масштаб геополитического удара истории с вакциной. Так, ситуация может стать яркой иллюстрацией отношения западных партнеров к Украине. Но если Зеленский все же решится на приобретение российского препарата, это пошатнет идеологию евроинтеграции, что повлечет политические последствия для властей Украины.

Напомним, ранее в США подписали указ о том, что поставки американской вакцины против COVID-19 за границу начнутся только после вакцинации всех американцев. Кроме того, по итогам переговоров с западными компаниями-производителями выяснилось, что Украина сможет получить первые коммерческие партии препарата на несколько месяцев позже, чем рассчитывали в Киеве.