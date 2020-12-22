Песков: "расследования" Навального не смогут дискредитировать работу ФСБ

"Расследования" по инциденту с блогером Алексеем Навальным не смогут дискредитировать работу Федеральной службы безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Расследования" по инциденту с блогером Алексеем Навальным не смогут дискредитировать работу Федеральной службы безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, ФСБ хорошо и эффективно справляется со своей ролью — защищать граждан от терроризма, экстремизма и других смертельных опасностей.