13:23 22 Декабря 2020Общество
Песков: "расследования" Навального не смогут дискредитировать работу ФСБ
"Расследования" по инциденту с блогером Алексеем Навальным не смогут дискредитировать работу Федеральной службы безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Расследования" по инциденту с блогером Алексеем Навальным не смогут дискредитировать работу Федеральной службы безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По мнению Пескова, ФСБ хорошо и эффективно справляется со своей ролью — защищать граждан от терроризма, экстремизма и других смертельных опасностей.