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13:23   22 Декабря 2020
Общество

Песков: "расследования" Навального не смогут дискредитировать работу ФСБ

Песков: "расследования" Навального не смогут дискредитировать работу ФСБ

"Расследования" по инциденту с блогером Алексеем Навальным не смогут дискредитировать работу Федеральной службы безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, ФСБ хорошо и эффективно справляется со своей ролью — защищать граждан от терроризма, экстремизма и других смертельных опасностей.

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#песков #фсб #навальный

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