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13:23   22 Декабря 2020
Политика

В Кремле ответили на новые антироссийские санкции США

В Кремле ответили на новые антироссийские санкции США

Россия будет защищать свои интересы должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал новые санкции США против российского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, нововведенные ограничительные меры являются очередным враждебным шагом США. Подобные действия Вашингтона отдаляют страны от нормализации двусторонних отношений, заключил Песков.

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