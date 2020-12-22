В Кремле ответили на новые антироссийские санкции США

Россия будет защищать свои интересы должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия будет защищать свои интересы должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал новые санкции США против российского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, нововведенные ограничительные меры являются очередным враждебным шагом США. Подобные действия Вашингтона отдаляют страны от нормализации двусторонних отношений, заключил Песков.