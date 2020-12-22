13:23 22 Декабря 2020Политика
В Кремле ответили на новые антироссийские санкции США
Россия будет защищать свои интересы должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия будет защищать свои интересы должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал новые санкции США против российского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, нововведенные ограничительные меры являются очередным враждебным шагом США. Подобные действия Вашингтона отдаляют страны от нормализации двусторонних отношений, заключил Песков.