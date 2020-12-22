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13:21   22 Декабря 2020
Общество

Песков обнаружил у Навального симптомы мании величия и преследования

Песков обнаружил у Навального симптомы мании величия и преследования

Сравнение себя с Иисусом, которое себе позволил однажды блогер Алексей Навальный, однозначно указывает на наличие у него мании величия, считает Дмитрий Песков.

Личное мнение о блогере Навальном позволил себе высказать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Извинившись за некоторое превышение полномочий, он отметил особенности в высказываниях Навального, которые указывают на наличие у него мании величия и преследования. Также Песков отметил зацикленность Навального на собственной гульфиковой зоне, как он выразился.

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#песков #навальный #психиатрия

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