Песков объяснил, почему пример Байдена с вакцинацией не мотивирует Путина

Россия является самодостаточной страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такой комментарий он дал на фоне вакцинации демократа Джо Байдена от COVID-19.

Россия является самодостаточной страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такой комментарий он дал на фоне вакцинации демократа Джо Байдена от COVID-19.

Представитель Кремля пояснил, почему пример Байдена не мотивирует президента России Владимира Путина. Демократ ранее поставил вакцину от COVID-19. По словам Пескова, Путин является самодостаточным президентом. Пресс-секретарь поблагодарил бога за то, что он не работает с Байденом и ему не нужно объяснять, почему избранный глава США привился от COVID-19 в прямом эфире.