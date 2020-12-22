Украинские министры устроят онлайн-баттл по приготовлению лучшего борща

Пятеро украинских министров проведут онлайн-баттл по приготовлению борща в рамках кампании за включение блюда в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Пятеро украинских министров проведут онлайн-баттл по приготовлению борща в рамках кампании за включение блюда в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины на странице в Facebook. Уточняется, что мероприятие будет проходить 22 декабря. В соревновании примут участие министр окружающей среды Роман Абрамовский, министр культуры Александр Ткаченко, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

Каждый из них попробует приготовить наиболее вкусный борщ по каноничным рецептам Украины. Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко определит победителя соревнования, трансляция которого будет вестись в социальных сетях.

"Добро пожаловать за стол политической кухни!" — сказано в сообщении.

Впервые украинское правительство предложило внести борщ в список нематериального культурного наследия в начале октября. В этот перечень также должны войти сорочка с цветком, борщевская народная вышивка и карпатское лижникарство.