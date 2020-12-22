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13:08   22 Декабря 2020
Происшествия

Главу Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции

Главу Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции

Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщил бразильский телеканал Globo.

Помимо него в рамках расследования под стражу заключили местного бизнесмена Рафаэля Алвеса, бывшего начальника полиции Фернанду Мораиша и казначея предвыборной кампании мэра Мауро Маседо.

Марсело Кривелла возглавлял администрацию Рио-де-Жанейро с января 2017 года. В прошлом месяце он потерпел поражение на выборах.

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#коррупция #мэр #рио-де-жанейро #бразилия

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