Главу Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции

Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщил бразильский телеканал Globo.

Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла был арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщил бразильский телеканал Globo.

Помимо него в рамках расследования под стражу заключили местного бизнесмена Рафаэля Алвеса, бывшего начальника полиции Фернанду Мораиша и казначея предвыборной кампании мэра Мауро Маседо.

Марсело Кривелла возглавлял администрацию Рио-де-Жанейро с января 2017 года. В прошлом месяце он потерпел поражение на выборах.