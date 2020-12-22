Граждане Таджикистана чаще всего совершали ДТП среди иностранцев в РФ

Сотрудники МВД обнародовали данные по виновным в авариях иностранцам. Чаще всего ДТП происходили из-за граждан Таджикистана.

Сотрудники МВД обнародовали данные по виновным в авариях иностранцам. Чаще всего ДТП происходили из-за граждан Таджикистана.

Всего за девять месяцев текущего года произошло несколько тысяч аварий с участием иностранцев. Из них 797 случаев связано с гражданами Таджикистана, которые допустили столкновение или совершили наезд на пешеходов. На втором месте, по данным МВД, аварии, произошедшие по вине граждан Киргизии.

Всего в текущем году было чуть более 700 таких ДТП. Общее число погибших в авариях с иностранцами составило 328 человек. Еще 4688 участников ДТП получили травмы разной степени тяжести.