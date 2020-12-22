Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:07   22 Декабря 2020
Общество

Граждане Таджикистана чаще всего совершали ДТП среди иностранцев в РФ

Граждане Таджикистана чаще всего совершали ДТП среди иностранцев в РФ

Сотрудники МВД обнародовали данные по виновным в авариях иностранцам. Чаще всего ДТП происходили из-за граждан Таджикистана.

Всего за девять месяцев текущего года произошло несколько тысяч аварий с участием иностранцев. Из них 797 случаев связано с гражданами Таджикистана, которые допустили столкновение или совершили наезд на пешеходов. На втором месте, по данным МВД, аварии, произошедшие по вине граждан Киргизии.

Всего в текущем году было чуть более 700 таких ДТП. Общее число погибших в авариях с иностранцами составило 328 человек. Еще 4688 участников ДТП получили травмы разной степени тяжести.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #дтп #мвд #таджикистан #иностранцы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров