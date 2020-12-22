Российский самолет МС-21 столкнется с проблемами из-за новых санкций США

Серийное производство самолета придется вновь отложить из-за санкций коммерческого департамента США.

Новые санкции Министерства торговли США (Department of Commerce) угрожают строительству пассажирского самолета МС-21-310, который называют «магистральным самолетом ХХI века». Всего несколько дней назад новейший МС-21, оснащенный российскими двигателями ПД-14, совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода («Иркут»). Против последнего департамент и выдвинул ограничения.

«Иркут» попал в список российских компаний (всего 41), которые, по мнению американских чиновников, тесно сотрудничают с Минобороны РФ. В Вашингтоне посчитали, что их деятельность угрожает безопасности США. На официальном сайте министерства сказано, что Россия может пользоваться услугами экспортеров из других стран «для своих дестабилизирующих военных программ».

Именно для экспортеров и составлен список из 103 российских и китайских компаний. Без лицензии американского департамента игроки экспортного рынка не смогут поставлять им свою продукцию. Это значит, что узкофюзеляжный МС-21 может остаться без импортных комплектующих.

Изначально серийное производство самолета планировали начать в 2017 году, но санкции со стороны США поменяли эти планы. Старт конвейера перенесли сначала на один год, а потом и вовсе отложили на неопределенный срок, указав лишь период, в который производство могут начать (до 2025 года). Благодаря новому списку Минторга США эти сроки, вероятнее всего, увеличатся.

Половина комплектующих самолета МС-21 действительно поставляется из-за границы, рассказал председатель комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора, в прошлом замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. Когда самолет разрабатывался, инженеры планировали к 2022 году довести долю отечественных материалов до 97%. Из-за новых ограничений эту работу придется ускорить.

«Эти санкции [со стороны Минторга США] сильно повлияют на наше самолетостроение, которое в последние годы заметно оживилось. Особенно на строительство МС-21, на котором прошлый пакет санкций уже отразился. Самолет первый раз взлетел в воздух с опозданием в год. Это все очень плохо, потому что сейчас он очень конкурентный для Запада, но мир стоять на месте не будет. Boeing и Airbus будут развиваться дальше, а МС-21 может потерять свое преимущество», — объяснил специалист.

В 2019 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Ростех столкнулись с тем, что американские санкции препятствуют поставкам материалов для композитного крыла МС-21 из Японии. Тогда проблему решили своими силами: компания UMATEX (входит в Росатом) начала производить собственные композиционные материалы. Двигатель тоже поменяли на российский.

От нынешней «подножки» со стороны американских властей Россия увернуться может, уверен Смирнов. Он рассказал, что МС-21 примерно на 60% состоит из иностранных комплектующих. России стоит сконцентрироваться на собственных мощностях и найти способы производить все материалы «дома»:

«Надо искать выход из положения. Ту подножку, которую нам подставил Запад ранее с композитным крылом для МС-21, мы преодолеть смогли. Также мы смогли произвести собственный двигатель, тоже справившись своими силами. Теперь будем искать возможности и дальше справляться с такими трудностями. Все зависит от того, как у нас организуют производство недостающих комплектующих. Это все нужно решать очень быстро. Министру промышленности [Денису Мантурову] надо работать сутками», — посоветовал бывший замминистра гражданской авиации СССР.

Американские санкции не способны всецело ограничить российское самолетостроение, добавил Олег Смирнов. К примеру, они никак не затронут производство новейшего самолета Ил-114-300, так как он на 95% состоит из отечественных материалов. Сейчас на производственной площадке ОАК строят второй опытный образец. Первый одновременно с этим проходит летные испытания.

Ил-114-300 – это полноценная и универсальная платформа, на которой в будущем можно будет создавать самолеты различного назначения: от гражданской авиации и грузоперевозок до медицинского борта, приспособленного для перевозки раненых. Техническая начинка позволяет использовать эти самолеты в сложных климатических условиях и даже на площадках, которые не подготовлены для взлета и посадки.

Ранее стало известно, что турбовинтовые двигатели ТВ7–117СТ для нового Ила будут испытывать на полигоне Омского моторостроительного завода им. Баранова. Пока что НПЦ газотурбостроения «Салют», в который входит завод, планирует произвести 50 таких двигателей.

Первый полет самолета МС-21 состоялся 15 декабря. Железной птицей управляли летчики-испытатели Андрей Воропаев, Василий Севастьянов и инженер-испытатель Александр Соловьев. Полет на российском двигателе ПД-14 длился 1 час 25 минут.