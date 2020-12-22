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12:46   22 Декабря 2020
Происшествия

Еще один сотрудник ФСО в Москве покончил с собой

Еще один сотрудник ФСО в Москве покончил с собой

Это уже второй за месяц случай самоубийства в Федеральной службе охраны.

В Москве во дворе дома на улице Цандера в понедельник утром сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен мертвым 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения. Об этом сообщает "Московский Комсомолец". Обстоятельства и причины смерти мужчины выясняют следователи.

Это уже второй случай самоубийства в ФСО за месяц. Ранее один из сотрудников службы охраны покончил жизнь самоубийством прямо в Кремле. Происшествие вызвало бурную реакцию в рядах его сослуживцев.

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#москва #самоубийство #фсо

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