Еще один сотрудник ФСО в Москве покончил с собой

Это уже второй за месяц случай самоубийства в Федеральной службе охраны.

Это уже второй за месяц случай самоубийства в Федеральной службе охраны.

В Москве во дворе дома на улице Цандера в понедельник утром сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен мертвым 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения. Об этом сообщает "Московский Комсомолец". Обстоятельства и причины смерти мужчины выясняют следователи.

Это уже второй случай самоубийства в ФСО за месяц. Ранее один из сотрудников службы охраны покончил жизнь самоубийством прямо в Кремле. Происшествие вызвало бурную реакцию в рядах его сослуживцев.