Прививка Байдена от Pfizer несет скрытую угрозу для президента США

Будущий глава Белого дома привился вакциной, побочный эффект которой пока непредсказуем. В разговоре с ПС профессор-вирусолог рассказал, в чем кроется опасная загадка.

Будущий президент США, 78-летний Джозеф Байден привился вакциной против коронавируса, разработанной немецкими компаниями Pfizer и BioNTech. Процедуру задокументировали сотни камер, а политик демонстрировал Америке решительность — медсестру, приготовившую шприц, попросил не считать до трех, а сразу сделать укол.

«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы сделать прививку, когда вакцина будет доступна. Вам не о чем беспокоиться», — сказал демократ журналистам.

20 декабря доктор Вивек Мурти, кандидат Байдена на пост главного хирурга США, заявил, что несмотря на оптимистичную картину, «нарисованную некоторыми чиновниками администрации Трампа», массовая вакцинация начнется только летом или в начале осени 2021 года. Изначально цель была куда амбициознее: вакцинировать 20 миллионов человек к концу года нынешнего.

Сам Байден приводит более абстрактные временные рамки. По его словам, вскоре вакцина станет доступна для простых американцев, но на это «потребуется время». А вот «непростые» американцы уже вакцинировались: дозу препарата получили вице-президент США Майк Пенс и его жена, несколько влиятельных членов Конгресса, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера сенатского большинства Митча Макконнелла.

Пока еще действующий президент Дональд Трамп вакцинироваться не спешит, хотя разрешение на применение препарата от Pfizer контролирующие органы США выдали еще 11 декабря. Чуть позже его получила и другая вакцина, от американской компании Moderna — о ней республиканец гордо написал в Twitter, но на себе испытывать тоже не решился. Трамп отнюдь не «антипрививочник», но осторожность 74-летнего миллиардера относительно двух новых препаратов вполне объяснима.

Первый «звоночек»

17 декабря, буквально за четыре дня до публичной вакцинации Байдена, у четырех медработников, привитых вакциной от Pfizer и BioNTech, проявилась сильная аллергическая реакция. У трех — анафилактический шок, еще одному человеку также потребовалось введение адреналина и антигистаминных препаратов, хоть до шока в его случае не дошло. Отправить вакцину на доработку или хотя бы приостановить ее распространение власти США не намерены.

В Великобритании к проявленным «побочкам» отнеслись более серьезно. Там Национальная служба здравоохранения предупредила аллергиков, что этой вакциной им прививаться не следует.

При этом вакцину от Pfizer и BioNTech официально разрешил к производству Евросоюз, а Европейское агентство по лекарственным средствам выдало разрешение на использование. Проводить вакцинацию населения именно этим препаратом, помимо Великобритании и Штатов, решили и власти Канады. По утверждению двух компаний-производителей, эффективность препарата на третьем этапе испытаний превысила 90%, а прививаться им можно и пожилым людям, наиболее подверженным риску осложнений при COVID-19. В доказательство европейские и американские каналы показали видео, на котором вакцину вкололи 90-летней женщине.

Загадочная европейская новинка

Немецкая вакцина от Pfizer и американская от Moderna отличаются от тех, что сделаны в России — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Это генетические вакцины, так называемые «матричные» — они сделаны на основе фрагментов РНК, которые кодируют распознаваемые иммунной системой белки коронавируса, объясняет ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

«Вводят генетический материал, по нему читаются и создаются белки уже внутри человеческого организма, и на них начинает реагировать иммунная система. Это совершенно новый подход к вакцинам, поэтому в этом есть определенная загадка и недосказанность. И, возможно, потенциальные проблемы», — рассказал доктор биологических наук в комментарии «Политике Сегодня».

Привычная и более-менее опробованная человечеством система вакцинации — «убитые вакцины» (препараты, содержащие убитые ультрафиолетом, химическими веществами или прогреванием культуры возбудителей), которых в мире «десятки и сотни», или рекомбинантные вакцины, сделанные на основе аденовирусов в институте Гамалеи, в Китае и англо-шведской компанией AstraZeneca, говорит Чепурнов.

К генетической новинке от Pfizer, которой привился Байден, возникает множество вопросов. Их задают и сами граждане США, но ответов пока нет. Например, в соцсетях и блогах все чаще звучат предположения о том, что такая вакцина будет менять генетический код человека, иными словами — вызвать мутации на генном уровне. Американские СМИ вынуждены опровергать такие заявления многочисленными статьями, чтобы подобные опасения не сорвали запланированную чиновниками массовую вакцинацию.

«Эффективность вакцин от Pfizer и Moderna, протективный [защитный, — прим.ред.] потенциал, возможные проблемы — это станет понятно со временем. Что касается Байдена, у него особенно выбора нет, как и у большинства пожилых людей, отягощенных не только возрастом, но и сопутствующими болезнями. Поэтому было бы желательно им защитить себя от этого кошмара, поэтому они и идут на это», — заключил профессор.

Не исключено, что в скором будущем американские президенты будут прививаться российской вакциной. «Спутник V», в адрес которой в США и Евросоюзе высказывались необоснованно критически, продолжает покорять международную арену. 11 декабря AstraZeneca заключила с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи меморандум о сотрудничестве. Англо-шведская фармацевтическая компания будет использовать один из двух компонентов «Спутника V» в своих исследованиях.