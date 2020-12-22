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12:45   22 Декабря 2020
Происшествия

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного из участников теракта в Буденновске

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы одного из участников теракта в Буденновске

Одного из членов банды боевика Шамиля Басаева, проживающего в Чечне Аслана Даудова, приговорили к 12 годам колонии за участие в нападении на буденновскую больницу.

Южный окружной военный суд официально огласил приговор в отношении преступника, который в 1995 году вместе с группой террористов совершил нападение на медицинское учреждение в Буденновске. Боевик был приговорен к 12 годам колонии общего режима, сообщает RT.

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#суд #боевик #будденовск

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