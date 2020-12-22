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12:38   22 Декабря 2020
Политика

Мэр Екатеринбурга подвел итоги работы после заявления об отставке

Мэр Екатеринбурга подвел итоги работы после заявления об отставке

Объявивший об отставке глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал итоги своей деятельности на ранее занимаемой должности.

По его словам, он столкнулся с серьезными вызовами на пути к развитию города, с которым удалось справиться. Высокинский отметил, что руководство города сумело в два раза увеличить объемы капитальных ремонтов. Строительство новостроек выросло в полтора раза.

"Мы сделали новые стандарты благоустройства, которые уже были реализованы. Большой объем работ выполнен", — сказал он.

Ранее издание "Парламентская газета" сообщило, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский подал прошение об отставке по собственному желанию. Депутаты городской думы поддержали это решение. Бывший мэр станет первым заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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#екатеринбург #мэр #высокинский

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