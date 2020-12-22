Медведев оценил степень влияния санкций США против России и Китая

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал экстренно введенные Белым домом запреты на сотрудничество с Москвой и Пекином "прощальной активностью".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал экстренно введенные Белым домом запреты на сотрудничество с Москвой и Пекином "прощальной активностью".

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал анонсированные накануне новые санкции США в отношении России и Китая. Политик считает, что расширение запретных мер бездоказательно и противоречит международным доктринам о свободе торговли. Медведем назвал санкции против компаний российского оборонно-промышленного комплекса примером злоупотребления понятием "национальная безопасность" в принципе.

"Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа российских и китайских компаний", — сказал Медведев.

Он также отметил, что реальное их влияние с точки зрения мнимого давления на внутреннюю и внешнюю политику России и КНР "стремится к нулю".