Штурм дала пощечину вдовцу Легкоступовой в эфире шоу "Пусть говорят"

Российская певица и писательница Наталья Штурм ударила вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова в эфире программы "Пусть говорят".

Российская певица и писательница Наталья Штурм ударила вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова в эфире программы "Пусть говорят".

Юрий Фирсов пришел в студию программы "Пусть говорят", чтобы ответить на обвинения, которые ему выдвигает семья покойной Валентины Легкоступовой. Ранее родственники артистки предположили, что именно Фирсов приложил руку к смерти звезды.

"Меня называют и альфонсом, и мошенником. Ну, пусть так. Две яхты, три машины, 100 тысяч долларов на счетах, но альфонс", — сказал Фирсов.

Яхтсмен рассказал, что Легкоступова страдала алкоголизмом. В день смерти она была пьяной и упала, получив серьезные травмы.

Пришедшая в студию певица Наталья Штурм мгновенно набросилась с обвинениями на Фирсова. Она подчеркнула, что он давно мечтал о знакомстве с Валентиной, а сейчас пиарится на ее смерти.

"Теперь же пытаетесь пиариться на Валиной смерти, используете ее. Как же мне хочется вам треснуть, ударить за всех обманутых женщин", — высказалась исполнительница и влепила пощечину вдовцу.

Наталья Штурм призналась, что она готовит собственное расследование, чтобы разоблачить Фирсова. Сам бизнесмен утверждает, что его специально обвиняют в преступлении. Он отметил, что до сих пор любит Легкоступову и не способен сдерживать слезы, вспоминая о ней.