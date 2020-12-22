МИД РФ пообещал ответные меры на санкции против России из-за Навального

МИД РФ назвал неприемлемым принятие Евросоюзом незаконных ограничительных мер в отношении ряда российских граждан в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным.

МИД РФ назвал неприемлемым принятие Евросоюзом незаконных ограничительных мер в отношении ряда российских граждан в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным.

Заявление внешнеполитического ведомства по ситуации с санкциями ЕС опубликовано во вторник.

"Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Алексеем Навальным", - сообщает МИД РФ.

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что страны, выступившие инициаторами этих версий, не представили никаких доказательств по этому делу не только российскому руководству, но и собственным партнерам по Евросоюзу.

Политическое решение, противоречащее международно-правовым прерогативам Совбеза ООН и хельсинским принципам невмешательства во внутренние дела, было принято Советом ЕС спешно и скрытно.

"А под данное решение Совета ЕС произвольно верстались конкретные фамилии", - подчеркнули в МИД РФ.

В заявлении сказано, что Россия приняла ответные меры, расширив список представителей стран-членов Европейского союза, которым запрещен въезд на территорию РФ. В список вошли те, кто имеет непосредственное отношение к нагнетанию санкционной активности в рамках ЕС, направленной против России.