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12:32   22 Декабря 2020
Политика

Путин узаконил право президента РФ на пожизненное сенаторство

Путин узаконил право президента РФ на пожизненное сенаторство

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет главе государства по истечении президентских полномочий пожизненно стать сенатором.

Российский лидер ранее выступил автором новой редакции закона о пожизненном сенаторстве. Президент РФ получает такое право, когда завершаются его полномочия на посту главы государства. Бывший руководитель страны должен подать заявление в Совет Федерации в течение трех месяцев со дня окончания президентского срока.

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#путин #закон #сенаторство

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