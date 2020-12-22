Путин узаконил право президента РФ на пожизненное сенаторство

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет главе государства по истечении президентских полномочий пожизненно стать сенатором.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет главе государства по истечении президентских полномочий пожизненно стать сенатором.

Российский лидер ранее выступил автором новой редакции закона о пожизненном сенаторстве. Президент РФ получает такое право, когда завершаются его полномочия на посту главы государства. Бывший руководитель страны должен подать заявление в Совет Федерации в течение трех месяцев со дня окончания президентского срока.