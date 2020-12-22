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12:13   22 Декабря 2020
Общество

Полиция Берлина проводит обыски в связи с подозрением о подготовке теракта

Полиция Берлина проводит обыски в связи с подозрением о подготовке теракта

Полиция провела обыски в Берлине в связи с подозрением о подготовке теракта. Об этом сообщили в полиции немецкой столицы.

Согласно сообщению, во вторник утром, около 06:00 по местному времени (08:00 по Москве), в районе Марцан прошли обыски у некоего мужчины, который "предположительно имеет исламистские взгляды". Мужчину подозревают в подготовке тяжкого преступления, речь идет о теракте.

Также сообщается, что в следственных мероприятиях заняты 190 сотрудников правоохранительных органов.

В декабре 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 пострадали.

Спустя три года на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац пришлось провести эвакуацию посетителей и персонала, а также участников мероприятия, проходившего в расположенной поблизости церкви. Позже полиция объявила, что тревога была ложной.

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#полиция #берлин #обыски

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