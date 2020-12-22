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11:57   22 Декабря 2020
Экономика

Минпромторг рассмотрит идею об отмене НДС на продукты для ряда граждан

Минпромторг рассмотрит идею об отмене НДС на продукты для ряда граждан

Пенсионеры и малоимущие граждане могут быть освобождены от уплаты НДС за продукты питания. Соответствующую инициативу рассмотрит Минпромторг РФ.

Автором предложения является директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Он отметил, что проблема повышения цен на продукты недавно поднималась президентом России Владимиром Путиным, после чего правительство приняло меры по стабилизации ситуации, передает RT.

По словам Петунина, значительная доля расходов уязвимых слоев населения приходится на приобретение продуктов. В связи с этим он предлагает возвращать пенсионерам и малоимущим гражданам НДС за приобретаемые продукты.

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#налоги #торговля #продовольствие #ндс

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