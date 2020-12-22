Медучреждения обязали информировать МВД о неопознанных пациентах

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Теперь медицинские учреждения обязаны сообщать правоохранительным органам о пациентах, которые поступили без сознания и чья личность не установлена. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Сейчас сотрудники полиции могут найти без вести пропавшего человека в больнице только по специальному запросу сведений из медицинской организации, что сильно увеличивает сроки расследования. В то же время врачи обязаны передавать МВД данные о пациентах с признаками умышленного причинения вреда здоровью. Однако эта мера действует только в том случае, когда больной может рассказать, кто он и что с ним случилось.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Положения нового законопроекта вступят в силу с 1 января 2021 года.