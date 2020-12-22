Рогозин фразой "решили плюнуть в колодец" отреагировал на новые санкции США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал введение санкций в отношении РКЦ "Прогресс".

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал введение санкций в отношении РКЦ "Прогресс".

Дмитрий Рогозин потребовал США немедленно отменить санкции в отношении предприятий Роскосмоса, назвав их недоразумением. В письме в NASA глава Роскосмоса отметил, что санкции в отношении российской компании ставит под угрозу будущее МКС.

"Батут заработал, и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец", — резюмировал он.

Ранее на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия Роскосмоса, среди которых ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.

Глава Роскосмоса отметил, что ЦНИИмаш — является головным отраслевым научным институтом, в состав которого входит Центр управления полётами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА. По словам Рогозина, в США должны знать, что там нет ничего связанного с военными исследованиями.