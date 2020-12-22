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11:19   22 Декабря 2020
Общество

Российские ученые оценили уровень опасности штаммов коронавируса в стране

Российские ученые оценили уровень опасности штаммов коронавируса в стране

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал об итогах анализа всех штаммов коронавируса на территории России.

Он сообщил, что ученые обнаружили около 1,4 тысяч изменений коронавируса, но не нашли каких-либо серьезных мутаций. Максютов отметил, что штаммы мало чем отличаются друг от друга.

По его словам, центр "Вектор" регулярно изучает генетические изменения коронавирусной инфекции, чтобы выявлять самые опасные штаммы и узнать, смогут ли их обнаружить тест-системы. Пока мировой угрозы в новых вариантах инфекции не обнаружили.

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#коронавирус #Мутации #центр вектор

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