Российские ученые оценили уровень опасности штаммов коронавируса в стране

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал об итогах анализа всех штаммов коронавируса на территории России.

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал об итогах анализа всех штаммов коронавируса на территории России.

Он сообщил, что ученые обнаружили около 1,4 тысяч изменений коронавируса, но не нашли каких-либо серьезных мутаций. Максютов отметил, что штаммы мало чем отличаются друг от друга.

По его словам, центр "Вектор" регулярно изучает генетические изменения коронавирусной инфекции, чтобы выявлять самые опасные штаммы и узнать, смогут ли их обнаружить тест-системы. Пока мировой угрозы в новых вариантах инфекции не обнаружили.