Российские военные восстановили школу в Алеппо

Военнослужащие ВС России закончили ремонт школы в поселке Абу-Хайя сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель командующего российской группировкой в Сирии Андрея Палия.

Военнослужащие ВС России закончили ремонт школы в поселке Абу-Хайя сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель командующего российской группировкой в Сирии Андрея Палия.

Согласно тексту сообщения, во время активной фазы военных действий в Сирии линия фронта располагалась неподалеку от поселка, а школа использовалась в качестве казармы для сирийской армии.

"По решению командующего группировки военнослужащие были переселены. Силами военнослужащих российской армии школа подготовлена к проведению занятий", — сказал он.

Уточняется, что в ходе восстановления учебного заведения был отреставрирован фасад здания и покрашены стены. Кроме того, российские военные, Юнармия и общественные активисты вручили подарки для детей из бедных семей. Школьники получили новые рюкзаки и спортивную форму.