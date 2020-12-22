Новые антироссийские санкции США не выдержат испытание жадностью

Очередные ограничения от американского министерства не остановят экспортеров в погоне за прибылью, полагает экономист Михаил Беляев.

Министерство торговли США (Department of Commerce) опубликовало список из 103 российских и китайских компаний, которые попадут под экспортные ограничения. Каждая из них, по мнению американских чиновников, так или иначе связана с Вооруженными силами РФ. Компании создают продукцию для военных, а они, в свою очередь, представляют опасность для Соединенных Штатов.

«Министерство [торговли США] признает важность использования партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ, в том числе через сотрудничество с коммунистическими китайскими военными компаниями, выявленными министерством обороны», — говорится на сайте департамента.

Представленный список является лишь «первым траншем» и включает 45 российских и 58 китайских компаний. Теперь экспортеры из США, которые хотят сотрудничать с указанными организациями и поставлять им товары, должны будут получить от департамента специальную лицензию. Выдавать ее будут, вероятно, с большой неохотой, поскольку компании из России и Китая работают с «военными конечными пользователями».

В список российских компаний вошли: Служба внешней разведки (СВР РФ), корпорация «Иркут», Казанский вертолетный завод, Министерство обороны РФ, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого (ОКБ «Сухой»), конструкторское бюро «Туполев» и Рособоронэкспорт (входит в структуру Ростеха). Также к компаниям, конечным потребителем которых являются военные, в США отнесли Администрацию Президента России.

Со стороны Китая в санкционный список также попали компании, которые связаны с самолетостроением, машиностроением и радиосвязью. Первое время экспортерам придется нелегко, но коммерческий интерес в конечном итоге пересилит политические интересы. Таково мнение эксперта Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ), экономиста Михаила Беляева.

«Если санкции не воздействуют на компании напрямую, как в этом случае со списком Минторга США, они обходятся довольно легко. Причем обеими сторонами. Потому что на первом месте всегда стоит коммерческая выгода. Если она есть, то всегда найдется канал, по которому почти любые экономические ограничения можно обойти. Плюс ко всему доля экспортеров в указанных компаниях не очень высокая. Самое главное — коммерческий интерес. Лазейки найдут всегда, многие из них уже стали практически хрестоматийными», — рассказал специалист.

Самый очевидный обход новых ограничений — сторонние компании, которые документально не связаны с Ростехом, но на деле занимаются поставками продукции для них. Михаил Беляев полагает, что рабочей схемой может оказаться экспорт продукции в третьи страны для последующей продажи конечным покупателям.

«Такой путь можно отследить, но все операции нужно будет доказывать, а это значит, что эффективность санкционного подхода теряется во времени. России придется приложить больше усилий в части логистики, документооборота, но на темпы производства это вряд ли повлияет», — объяснил экономист.

В заключение Беляев напомнил, что санкции против России «работают» уже семь лет, однако за это время экономика страны «не пошатнулась», а отдельные секторы и виды производств наоборот ускорились. Сами Соединенные Штаты от подобных ограничений понесут убытки, подытожил специалист.

Некоторые из 45 представленных в списке компаний американские чиновники продублировали. Де-факто речь идет о 41 компании из России. Двойного упоминания удостоились Казанский вертолетный завод и «Иркут». В будущем список будет дополняться, сообщается на сайте Министерства торговли США.