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11:09   22 Декабря 2020
Общество

В Антарктиде обнаружили зараженных коронавирусом полярников

В Антарктиде обнаружили зараженных коронавирусом полярников

На Антарктиде впервые зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. На Земле больше не осталось свободных от пандемии COVID-19 материков.

В Антарктике коронавирус подтвердился у 36 сотрудников чилийской научной станции. О вспышке инфекции среди полярников пишет местная газета Tercera, ссылаясь на ВС страны.

Среди сотрудников с COVID-19 в Арктике — 26 военных и 10 гражданских. Все они уже эвакуированы со станции «Хенераль Бернардо О`Хиггинс». По сведениям СМИ, источником заражения мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС «Сержант Алдеа».

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#антарктида #антарктика #коронавирус #COVID-19

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