В Антарктиде обнаружили зараженных коронавирусом полярников

На Антарктиде впервые зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. На Земле больше не осталось свободных от пандемии COVID-19 материков.

На Антарктиде впервые зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. На Земле больше не осталось свободных от пандемии COVID-19 материков.

В Антарктике коронавирус подтвердился у 36 сотрудников чилийской научной станции. О вспышке инфекции среди полярников пишет местная газета Tercera, ссылаясь на ВС страны.

Среди сотрудников с COVID-19 в Арктике — 26 военных и 10 гражданских. Все они уже эвакуированы со станции «Хенераль Бернардо О`Хиггинс». По сведениям СМИ, источником заражения мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС «Сержант Алдеа».