В России заразились коронавирусом еще 28 776 человек

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 28 776 жителей в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 28 776 жителей в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы болезни отсутствовали у 19,7%. Зарегистрировали 561 летальный исход. Полностью выздоровели от заболевания еще 24 158 граждан.

Последнюю информацию о коронавирусной инфекции в России и в мире можно узнать на портале стопкоронавирус.рф. Данные обновляются и дополняются каждые 24 часа.