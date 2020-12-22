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11:08   22 Декабря 2020
Общество

В России заразились коронавирусом еще 28 776 человек

В России заразились коронавирусом еще 28 776 человек

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 28 776 жителей в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы болезни отсутствовали у 19,7%. Зарегистрировали 561 летальный исход. Полностью выздоровели от заболевания еще 24 158 граждан.

Последнюю информацию о коронавирусной инфекции в России и в мире можно узнать на портале стопкоронавирус.рф. Данные обновляются и дополняются каждые 24 часа.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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