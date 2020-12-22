Вандалы забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Двое неизвестных засыпали снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Злоумышленников разыскивают, сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Двое неизвестных засыпали снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Злоумышленников разыскивают, сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об осквернении сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением.

Еще один случай осквернения произошел в Пензе. Девочки-подростки записали видео, на котором "грелись" от Вечного огня, сообщал "Царьград".