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11:05   22 Декабря 2020
Происшествия

Вандалы забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Вандалы забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Двое неизвестных засыпали снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Злоумышленников разыскивают, сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об осквернении сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением.

Еще один случай осквернения произошел в Пензе. Девочки-подростки записали видео, на котором "грелись" от Вечного огня, сообщал "Царьград".

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#уголовное дело #вандалы #вечный огонь #марсово поле

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