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11:04   22 Декабря 2020
Общество

Умерла популярная американская певица Кейти Ослин

Умерла популярная американская певица Кейти Ослин

Исполнительница хита "80's Ladies" Кейти Ослин скончалась в возрасте 78 лет.

Смерть американской певицы подтвердил журнал Rolling Stone. По информации издания, последнее время Ослин боролась с болезнью Паркинсона. Кроме того, у исполнительницы был диагностирован коронавирус. Точная причина смерти артистки неизвестна.

Кейти Ослин была первой в истории популярной музыки женщиной, которая удостоилась главной награды музыкальной премии Country Music Association Awards за песню "80's Ladies". С этой композицией и еще одним хитом "Hold Me" певица также получила "Грэмми".

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