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10:48   22 Декабря 2020
Происшествия

Двух фигурантов по делу Куракина объявили в розыск

Двух фигурантов по делу Куракина объявили в розыск

Фигурантов уголовного дела о коррупции в отношении экс-замглавы правительства Подмосковья Дмитрия Куракина объявили в розыск. 

Следственный комитет требует арестовать подозреваемых. Кроме того, выяснилось, что среди объявленных в розыск находится бывший замглавы департамента Минобороны Даниил Суханов.

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#ск #арест #коррупция #Куракин

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