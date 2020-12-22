10:48 22 Декабря 2020Происшествия
Двух фигурантов по делу Куракина объявили в розыск
Фигурантов уголовного дела о коррупции в отношении экс-замглавы правительства Подмосковья Дмитрия Куракина объявили в розыск.
Фигурантов уголовного дела о коррупции в отношении экс-замглавы правительства Подмосковья Дмитрия Куракина объявили в розыск.
Следственный комитет требует арестовать подозреваемых. Кроме того, выяснилось, что среди объявленных в розыск находится бывший замглавы департамента Минобороны Даниил Суханов.