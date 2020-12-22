10:41 22 Декабря 2020Политика
Депутаты Госдумы РФ приняли закон о восстановлении вытрезвителей
Парламентарии положительно рассмотрели законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в третьем чтении.
Парламентарии положительно рассмотрели законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в третьем чтении.
Регионы смогут создавать платные медицинские вытрезвители с 1 января 2021 года.
Отмечается, что принятый документ позволит создавать вытрезвители в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства. Такая система предоставит возможность региональным властям брать деньги за услуги специализированных медицинских учреждений. Общие правила учреждаемых организаций будут определяться правительством РФ.