Депутаты Госдумы РФ приняли закон о восстановлении вытрезвителей

Парламентарии положительно рассмотрели законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в третьем чтении.

Парламентарии положительно рассмотрели законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в третьем чтении.

Регионы смогут создавать платные медицинские вытрезвители с 1 января 2021 года.

Отмечается, что принятый документ позволит создавать вытрезвители в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства. Такая система предоставит возможность региональным властям брать деньги за услуги специализированных медицинских учреждений. Общие правила учреждаемых организаций будут определяться правительством РФ.