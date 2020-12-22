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10:41   22 Декабря 2020
Политика

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о восстановлении вытрезвителей

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о восстановлении вытрезвителей

Парламентарии положительно рассмотрели законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в третьем чтении.

Регионы смогут создавать платные медицинские вытрезвители с 1 января 2021 года.

Отмечается, что принятый документ позволит создавать вытрезвители в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства. Такая система предоставит возможность региональным властям брать деньги за услуги специализированных медицинских учреждений. Общие правила учреждаемых организаций будут определяться правительством РФ.

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#законопроект #госдумы #вытрезвители

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