Трамп с конгрессменами готовится оспорить итоги президентских выборов

Накануне действующий президент США Дональд Трамп провел встречу с членами американского парламента. Они обсуждали стратегию политического хода.

Накануне действующий президент США Дональд Трамп провел встречу с членами американского парламента. Они обсуждали стратегию политического хода.

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что действующий президент США Дональд Трамп встретился в овальном кабинете с членами Конгресса. На встрече, по словам чиновника, обсуждался процесс оспаривания результатов прошедших президентских выборов. Об этом Медоуз написал в Twitter.

"Несколько членов Конгресса только что завершили встречу в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, готовясь к борьбе <...> Оставайтесь с нами", — написал глава аппарата президента США.

Выборы президента в США прошли 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джо Байден должен стать новым главой государства. Но не все с этим согласны. Сторонники действующего американского лидера создали в Facebook страницу для проведения "онлайн-инаугурации" Трампа 20 января 2021 года, когда будет приведен к присяге избранный президент США Джо Байден.