Названа категория людей, от которых чаще всего заражаются коронавирусом

Ученые из Флориды выяснили, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом от членов семьи.

Ученые из Флориды выяснили, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом от членов семьи.

Это выяснилось в ходе исследования с участием 78 тысяч человек из 20 стран. Специалисты собрали большое количество данных и пришли к выводу, что в мире чаще всего люди заражаются от любимого человека или супруга, пишет Freundin.

Почти 37% участников эксперимента признались, что заразили COVID-19 супругу или супруга. Отмечается, что и другие члены семьи, а также близкие родственники находятся в зоне риска и могут заразиться.

Инфекционисты напомнили, что вирусы мутируют постоянно. По их мнению, коронавирус станет более заразным через пять-семь лет, однако осложнений на его фоне будет меньше, передает телеканал "360".