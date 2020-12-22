Роскомнадзор назвал YouTube лидером по фейковым новостям в 2020

Среди иностранных интернет-платформ сервис вышел на первое место по распространению неправдоподобных новостей о России.

Среди иностранных интернет-платформ сервис вышел на первое место по распространению неправдоподобных новостей о России.

Большая часть фейков в текущем году была связана с темой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

По словам источника в ведомстве, такие фейки составили около 60% от общего числа ложных новостей. Видеосервис YouTube занял лидирующую строчку рейтинга и по неподтвержденной информации о COVID-19, и по другим распространенным фейковым новостям о России.

РКН обязал Youtube и Facebook выплатить штраф до одной пятой годовой выручки, если они не выполнят предписания ведомства удалить запрещенный в РФ контент.