Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветерана войны

Жители Севастополя, находившиеся в городе во время его осады немецко-фашистскими захватчиками, признаны ветеранами Великой Отечественной войны президентским указом.

Жители Севастополя, находившиеся в городе во время его осады немецко-фашистскими захватчиками, признаны ветеранами Великой Отечественной войны президентским указом.

Оборона Севастополя, длившаяся с 30 октября 1941 года до 4 июля 1942 года, требовала мужества и самоотверженности не только от защитников города, но и от его жителей. Закон, который сегодня подписал президент РФ Владимир Путин, учел этот факт и признал жителей осажденного Севастополя ветеранами Великой Отечественной войны. Теперь на них распространяются все социальные выплаты и льготы, которые получают остальные ветераны.