Российский посол Антонов раскритиковал новые американские санкции

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые экономические ограничения, введенные против российской стороны.

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые экономические ограничения, введенные против российской стороны.

По его мнению, американское руководство забывает об интересах собственных бизнесменов, которые хотят сотрудничать с Россией. Кроме того, дипломат подчеркнул, что такой шаг еще больше усугубит кризис во взаимоотношениях между двумя государствами.

Антонов уверен, что точка невозврата еще не пройдена. Разногласия можно урегулировать, если США начнут придерживаться принципа равноправия и уважения интересов других стран.

Стоит отметить, что 21 декабря Минторг США опубликовал документ, в который вошли 45 российский компания и 58 предприятий КНР. Все они имеют отношение к оборонным ведомствам государств, против компаний будут введены ограничения на экспорт.