"Ложь чудовищная": Евгений Пригожин ответил на ролик Навального

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал телефонное "расследование" Алексея Навального, во время которого блогер якобы созвонился с сотрудником ФСБ.

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал телефонное "расследование" Алексея Навального, во время которого блогер якобы созвонился с сотрудником ФСБ.

Попытка сохранить иностранных спонсоров и "остаться в эфире" является причиной провокационного "расследования" Навального, сообщил Пригожин. Его мнение приводит пресс-служба компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". Бизнесмен видео не смотрел, однако после запроса издания "Главный ТВ" ознакомился с кратким содержанием.

"Вот что я думаю, ложь должна быть чудовищна, чтобы в нее поверили. Всем очевидно, что фсбэшник, следящий за Навальным, точно знает его голос, понятно, что он не будет общаться по открытой связи и не станет обсуждать по телефону такую важную тему, как отравление", — отметил предприниматель.

По мнению Пригожина, "русско-немецкий герой" Навальный просто хочет напомнить о себе откровенной провокацией.

"Следующий шаг я могу точно спрогнозировать. Он либо пропукает какую-либо мелодию на камеру, чтобы о нем совсем не забыли, либо прилюдно будет сам себя кусать за яйца. А вообще, все это можно описать выражением «цирк остался, клоун уехал»", — заявил он.

Навальный, по словам бизнесмена, пойдет на любые ухищрения, чтобы сохранить западных спонсоров и дать понять своим хозяевам: "теперь-то он в Россию вернуться уже никак не может". Что касается оставшихся в России помощников одиозного блогера, Пригожин посоветовал посадить их за устроенный цирк "далеко и надолго".