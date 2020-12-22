Мэр Екатеринбурга покидает свой пост по собственному желанию

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уходит в отставку по собственному желанию.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уходит в отставку по собственному желанию.

Мэр города написал соответствующее заявление. Александр Высокинский покидает свой пост досрочно.

"Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию", — говорится в заявлении градоначальника.

Вице-мэром Екатеринбурга назначили первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Согласно информации некоторых СМИ, он станет исполняющим обязанности главы города.

Вопрос об отставке Александра Высокинского могут выдвинуть на заседании городской думы во вторник. Он занимал пост мэра с 2018 года.