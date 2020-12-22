Путин подписал закон о переводе Волгограда на московское время

Документ опубликован на официальном портале раскрытия правовой информации.

Документ опубликован на официальном портале раскрытия правовой информации.

Новые нормы вступят в силу с 27 декабря в 2 часа ночи. Решение об изменении во времени в Госдуму был внесен региональным парламентом. По мнению авторов инициативы, новые нормы позволят увеличить суммарно за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 06:00 до 09:00.

Волгоградская область перешла в третью часовую зону в 2018 году. Однако жители региона стали жаловаться на некомфортное проживание в часовой зоне, отличающейся от московского времени. После этого в Волгоградской области провели опрос, в котором приняли участие 1,3 млн. жителей. 65,74% поддержали переход на московское время.