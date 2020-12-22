Пранкеры разыграли премьер-министра Индии и попали под суд

Индийская полиция расследует дело в отношении пранкеров, которые пытались продать офис премьер-министра страны Нарендры Моди. Суд арестовал шутников.

Индийская полиция расследует дело в отношении пранкеров, которые пытались продать офис премьер-министра страны Нарендры Моди. Суд арестовал шутников.

Четверо мужчин разместили объявление в Сети о продаже офиса за 76 млн рублей. Они описали недвижимость как виллу с четырьмя ваннами и дорогими коврами. Площадь офиса составляет 604 кв. метра, сообщает The News Minute.

Описанное пранкерами место не является виллой, на самом деле это рабочая резиденция премьер-министра, где он принимает представителей прессы. Правоохранители уверены, что целью обвиняемых не был розыгрыш. Они действительно хотели продать наивному покупателю здание и исчезнуть. В скором времени суд назначит злоумышленникам наказание.