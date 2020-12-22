Беглов пообещал петербуржцам 100 тысяч доз вакцин от COVID-19 до конца года

Очередная партия вакцины для борьбы с COVID-19 от Минздрава прибудет в Санкт-Петербург до Нового года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Очередная партия вакцины для борьбы с COVID-19 от Минздрава прибудет в Санкт-Петербург до Нового года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

В рамках традиционного радиообращения к петербуржцам на "Радио России" Беглов сообщил, что массовая вакцинация горожан начнется уже в 2021 году. Прививку можно будет сделать, предварительно записавшись по телефону "122" или через интернет. В городе оборудовано 20 кабинетов для приема пациентов. До конца месяца их число увеличится до 70.

"Пока что текущая задача Санкт-Петербурга прежняя: во что бы то ни стало снизить темпы распространения инфекции", — подчеркнул Беглов.

Губернатор Петербурга призвал не посещать людных мест без необходимости.