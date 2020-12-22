Пушков объяснил, как США будут использовать Украину и Грузию против России

Внешнеполитическая доктрина кандидата в президенты США Джо Байдена направлена на усиление влияния на страны бывшего СССР, уверен сенатор Алексей Пушков.

Внешнеполитическая доктрина кандидата в президенты США Джо Байдена направлена на усиление влияния на страны бывшего СССР, уверен сенатор Алексей Пушков.

Выступая против России, Байден рассчитывает на усиление влияния на страны бывшего СССР. Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Узбекистан являются для Вашингтона удобным инструментом давления на Россию, поэтому Байден намерен плотно заняться этими странами, написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Такую позицию от Соединенных Штатов вполне можно было ожидать. Целью доктрины Байдена можно назвать распространение гегемонии США на постсоветское пространство, превращение его в зону влияния и военно-политического присутствия Америки, направленного против России.