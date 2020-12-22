Работодатель может сделать 31 декабря оплачиваемым выходным днем

Работодатель может сделать 31 декабря выходным оплачиваемым днем, так как этот день согласно календарю является рабочим.

Работодатель может сделать 31 декабря выходным оплачиваемым днем, так как этот день согласно календарю является рабочим.

В 2020 году согласно производственному календарю день 31 декабря — рабочий. Он предшествует нерабочей праздничной неделе, из-за чего сокращается на один час. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве пояснили, что работодатель может предоставить работникам выходной 31 декабря, оплатив его. После этого в России будут выходными дни с 1 по 10 января.

Первым рабочим днем в новом году станет 11 января. Однако 31 декабря может стать нерабочим, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

"Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дополнительный день отдыха можно предоставить работнику как день к отпуску, не сохраняя заработную плату. Но это в том случае, если с таким заявлением обратится сам сотрудник. Также это может быть выходной в качестве дополнительного дня отдыха (отгула) за ранее отработанное сверхурочное время. Он может даваться также за работу в выходной или нерабочий праздничный день или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре, либо у работника имеются неиспользованные дни ежегодного отпуска.